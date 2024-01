Startup | Campania terza in Italia 9 | 2% Wda e Tds partner | Aiutiamo le Pmi innovative del Sud a crescere

Leggi su ildenaro

(Di sabato 20 gennaio 2024) Laè laregionena, dopo Lombardia e Lazio, per la presenza di, con 1.350 unità, che costituiscono il 9,2% del totale nazionale, secondo l’ultimo report realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Unioncamere, InfoCamere e Mediocredito Centrale. Inoltre, la presenza di due province, Napoli (3° posto) e Salerno (8° posto), tra le prime dieci inper numero die Pmi, conferma la capacità delladi eccellere in questo settore. Cresce, infine, il numero di giovani aziende che si affida al venture building, un modello di sviluppo per leche partono da zero, predisposto e gestito da imprenditori di successo che, in ...