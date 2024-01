Sta per cambiare sesso | ma scopre di essere incinta di 5 mesi

Leggi su 361magazine

(Di sabato 20 gennaio 2024) . Il caso a Roma poco prima di procedere all’isterectomia A Roma, una giovane ha scoperto didi cinquementre era in transizione di genere. Il paziente, che si identifica come uomo, aveva già iniziato un percorso di terapia ormonale e stava per sottoporsi a un intervento di isterectomia, l’asportazione dell’utero. La gravidanza è stata scoperta casualmente, durante un controllo medico preoperatorio. I medici sono rimasti sorpresi dalla scoperta, in quanto la gravidanza era già in stato avanzato. Il paziente e i suoi medici hanno dovuto affrontare una decisione difficile. Si sono resi necessari, dunque, controlli sia sullo stato di salute del paziente, ma anche del feto, poiché i farmaci ormonali che stava assumendo potevano avere effetti negativi sul suo sviluppo. Inoltre, la gravidanza rende impossibile ...