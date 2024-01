Spazio | partita la missione Ax-3 | l’italiano Walter Villadei è pronto a entrare nell’ISS dopo l’aggancio

E' in arrivo alla Stazione Spaziale Internazionale l'equipaggio della missione Ax - 3 di Axiom Space,dalla base di Cape Canaveral, in Florida lo scorso 18 gennaio. A bordo della capsula Dragon Crew di Space X viaggiano il comandante dell'equipaggio e veterano della Nasa Michael Lopez - ......Villadei La missione Axiom - 3 èdue giorni fa. Villadei è l'ottavo italiano ad arrivare in orbita. La missione di privati è all'insegna della Space economy. Per 14 giorni porta nello...E' in arrivo alla Stazione Spaziale Internazionale l'equipaggio della missione Ax-3 di Axiom Space, partita dalla base di Cape Canaveral, in Florida lo scorso 18 gennaio. A bordo della capsula Dragon ...C'è il più grande partito italiano che mi interessa più di ogni altro, il partito della astensione. Poi c'è un grande spazio tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, quello spazio noi vogliamo occupare e ...