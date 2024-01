Spazio | navetta missione Ax-3 agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale

... dopo che saranno ultimati tutti i controlli a bordo dellae per equilibrare la ... Per 14 giorni porta nello30 esperimenti frutto di tante aziende, molte delle quali italiane. La capsula ...Sebbene la scultura su legno sia la protagonista indiscussa, negli ultimi tempi hanno preso... Durante la manifestazione sarà presente un serviziogratuito dalla Fiera verso Bard e i ...L'apertura del portello è attesa fra cieca due ore, dopo che saranno ultimati tutti i controlli a bordo della navetta e per equilibrare la pressurizzazione tra la Crew Dragon e la Iss.La missione Ax-3 di Axiom Space ha spiccato il volo verso la Stazione Spaziale Internazionale. È decollata dal Pad 39 A del Kennedy Space Center della NASA, in Florida il 18 gennaio quando in Italia ...