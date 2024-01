Spazio | missione Ax3 | la navicella Crew Dragon agganciata alla Iss Crosetto | un successo anche italiano video

E' in arrivo alla Stazione Spaziale Internazionale l'equipaggio dellaAx - 3 di Axiom Space, partita dalla base di Cape Canaveral, in Florida lo scorso 18 gennaio. A bordo della capsula Dragon Crew di Space X viaggiano il comandante dell'equipaggio e veterano ...'Gli investimenti della Difesa nel settore aerospaziale, associati alle competenze tecniche dell'Aeronautica Militare e alle attuali capacita' industriali - rimarca ancora Crosetto - sono un elemento ...E' in arrivo alla Stazione Spaziale Internazionale l'equipaggio della missione Ax-3 di Axiom Space, partita dalla base di Cape Canaveral, in Florida lo scorso 18 gennaio. A bordo della capsula Dragon ...La Luna continua a essere un obiettivo difficile in questo inizio 2024. Dopo il rinvio delle missioni Artemis 2 e 3 della Nasa e il mancato allunaggio della missione privata americana Peregrine (andat ...