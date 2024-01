Spazio | l' arrivo della missione AX-3 alla Stazione spaziale internazionale

E' in arrivo alla Stazione Spaziale Internazionale l' equipaggio della missione Ax-3 di Axiom Space, partita d alla base di Cape Canaveral, in Florida ... (sbircialanotizia)

All'in Basilica, il gruppo 'Voce ecumenica' ha proposto una preghiera, segnando un momento di particolare comunione e speranza. Durante le tappe, è stato dato ampioanche ai più piccoli,...MILANO " Per i viaggiatori sono innuovi rincari sui voli Ryanair . Lo ha detto il numero uno della compagnia Michael O'Leary , ... lasciandocia Malpensa e permettendoci di crescere a ...Gli astronauti della missione AX-3 sono entrati nella Stazione spaziale internazionale accolti dai colleghi già a bordo. Tra i nuovi arrivati anche l'italiano ...Con l'arrivo a bordo dell'equipaggio di Ax-3 inizia ufficialmente ... ancorché la valorizzazione del made in Italy per lo spazio" aveva commentato a caldo, subito dopo il lancio, il presidente ...