Spazio | equipaggio missione Ax-3 in arrivo alla Stazione Spaziale Internazionale

E' in arrivo alla Stazione Spaziale Internazionale l' equipaggio della missione Ax-3 di Axiom Space, partita d alla base di Cape Canaveral, in Florida ... (sbircialanotizia)

A bordo della capsula Dragon Crew di Space X viaggiano il comandante dell'e veterano della Nasa Michael Lopez - Alegria, l'italiano Walter Villadei, colonnello dell'Aeronautica Militare ...La missione, che durerà circa due settimane, è composta da uninternazionale che, oltre ... invece, effettuerà attività di sperimentazione, per la prima volta dallo, sul sistema ...E' in arrivo alla Stazione Spaziale Internazionale l'equipaggio della missione Ax-3 di Axiom Space, partita dalla base di Cape Canaveral, in Florida lo scorso 18 gennaio. A bordo della capsula Dragon ...L’Italia torna sulla Stazione spaziale internazionale con l’astronauta Villadei, ottavo italiano in orbita: la diretta dell’attracco della ...