Spari sul set | Alec Baldwin adesso rischia grosso | svolta nelle indagini

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il famoso attoreè stato incriminato per la morte della direttrice della cinematografia Halyna Hutchins, morta sul set del film Rust nel 2021. Con un clamoroso colpo di scena, il gran giudì del messico lo ha infatti accusato di omicidio colposo. Qualora dovesse essere giudicato colpevole, l’artista rischierebbe una pena compresa tra i 18 mesi e i 5 anni. “Aspettiamo con impazienza il nostro giorno in tribunale”, hanno commentato gli avvocati di, Luke Nikas e Alex Spiro, che hanno sempre respinto ogni accusa mossa contro l’attore.Accuse analoghe erano state lasciate cadere quasi un anno fa, ma poi erano emersi nuovi elementi che avevano portato a un nuovo procedimento, con il verdetto affidato a una giuria popolare. I fatti risalgono al 2021:stava provando una ...

Per la morte di Ivan Alexandru, il 14enne ucciso nella notte tra il 12 e il 13 gennaio nel parcheggio della fermata della metro C nella periferia di ... (ilfattoquotidiano)

Come riporta TgCom 24, i militari, giuntiposto, hanno effettuato accertamenti che hanno permesso di risalire all'autore degli, e sono venuti a conoscenza di dissidi tra i due, e delle ...Colpo di scena nell'inchiesta riguardante la sparatoriaset del film Rust nel 2021: il celebre attore Alec Baldwin è stato incriminato da un gran giurì del New Mexico con due capi di imputazione per omicidio colposo , per la morte della direttrice ...Colpo di scena nell'inchiesta riguardante la sparatoria sul set del film 'Rust' nel 2021: il celebre attore Alec Baldwin è stato incriminato da un gran giurì del New ...Svolta dopo che un anno fa le accuse erano state lasciate cadere. Nel 2021, dalla pistola di scena che l'attore aveva in mano, partì un colpo che uccise la direttrice della fotografia ...