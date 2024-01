Spada olimpica e non vedenti | allenamento congiunto a Tirrenia

... sono arrivati importanti risultati anche dal mondo giovanile dell'Accademiain occasione della Seconda Prova Interregionale Gran Premio Giovanissimi disvoltasi nello scorso fine ...Con la qualificazionegià matematicamente in tasca da un mese (conquistata lo scorso ...già sostanzialmente certo dovranno attendere la prova a squadre di Coppa del Mondo che per la...Giornata di scherma integrata al 100% giovedì (18 gennaio) sulle pedane del Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. La Nazionale di spada del CT Dario Chiadò, in ritiro presso il CPO toscano, si ...TIRRENIA (ITALPRESS) – Giornata di scherma integrata al 100% quella di giovedì sulle pedane del Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. La Nazionale di spada del ct Dario Chiadò, in ritiro presso ...