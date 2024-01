Spaccia dai domiciliari | arrestato nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNonostante fosse agli arresti, avrebbe continuato are droga nell’appartamento presso il quale era ristretto. È accaduto a Torre del Greco, dove i carabinieri della locale sezione operativa hannoper detenzione di droga ai fini di spaccio un 47enne del posto. Nell’abitazione dove era già sottoposto aiper reati sempre legati al mondo degli stupefacenti, i militari dell’Arma hanno trovato nove dosi di cocaina, due di hashish e materiale vario per il taglio, il confezionamento e la pesatura della droga. In casa rinvenuti e sequestrati anche 190 euro in contante ritenuto provento dell’attività illecita e un libro contabile. L’uomo è stato condotto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. L'articolo proviene da Anteprima24.it.