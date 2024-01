SOS forniture | la crisi di Suez farà ancora più danni del Covid

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ladel Mar Rosso, conseguente agli attacchi dei ribelli Houthi alle navi in transito nel canale di, provocherà uno stallo dellepeggiore di quella che si è verificata ai tempi dei lockdown per la pandemia. Quando nei supermercati italiani mancavano prodotti come farina, lievito o alcol e disinfettanti. A lanciare l’allarme sono stati gli analisti di Sea-Intelligence, società specializzata nella consulenza logistica, parlando all’americana Cnbc. La sentenza degli analisti è inappellabile: il fatto che le navi container siano costrette a escluderedalle proprie rotte e debbano circumnavigare il Capo di Buona Speranza, provoca una enorme perdita di tempo. La conseguenza è che scarseggiano le navi container disponibili per i nuovi carichi. Non si vedeva un impatto del genere ...