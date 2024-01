“Sono della ‘ndrangheta | datemi i soldi o vi uccido” | rapinatore arrestato in Toscana

Su Il Tirreno, Valeria Zannoni, insegnante ed esperta in educazione, esprime preoccupazioni importanti in merito al processo di selezione delle ... (youreduaction)

... lo sterzo, l'impianto frenante e il sistema di propulsione,progettati per ridurre al minimo il consumo energetico e migliorare l'autonomia di guida. La flessibilitàpiattaforma unibody è ......sociali e le forze dell'ordine in occasione dell'aperturafiera 'Vicenza Oro'. In particolare i manifestanti protestano per la presenza nella fiera del padiglione di Israele . I disordini...Le dichiarazioni dell'allenatore dei brianzoli in vista della trasferta contro l'Empoli: le condizioni di Di Gregorio, gli indisponibili e un messaggio per De Rossi ...Inaugurata sabato (20 gennaio) alla fiera di Rimini la 45esima edizione di Sigep, il grande Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione e Caffè di Italian Exhibition Group (Ieg).