Sondaggi | governo Meloni in risalita Premier al 47% di gradimento | cresce anche il Pd

(Di sabato 20 gennaio 2024) Idi Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che il consenso delè in. Due punti percentuali in più, da 44 a 46, mentre la presidente del Consiglio Giorgiatotalizza un 47%, recuperando tre punti rispetto a metà dicembre. Intanto Fratelli d’Italia è al 29% e perde uno 0,3% rispetto alla precedente rilevazione, mentre la Legadi uno 0,7% all’8,7%. Forza Italia è stabile al 7%. La coalizione diinsieme arriva al 45,8%, in crescita di uno 0,7%. L’opposizione: il Partito Democratico arriva al 19,7%, così come l’Alleanza Verdi Sinistra (4,2%) mentre +Europa perde lo 0,3% e si ferma al 2,1%. Complessivamente il centrosinistra arriva al 26%, in crescita dello 0,6% ...