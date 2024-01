Sommer | 'Non penso al ritiro | mi piace ancora giocare a calcio Specialmente all'Inter'

Provedel stasera ha visto le streghe e ne avrebbe viste di più senza errori di tiro o di precipitazione che avrebbero inflitto una goleada davvero umiliante per una squadra chel'ha ...La Lazioriesce a costruire e palleggiare, e allo stesso tempotrova le contromisure contro ... Davanti aci sono Pavard, Acerbi e Bastoni con Darmian a destra e Dimarco a sinistra. In ...Der im Sommer und Winter bis zur Transfersperre gerüchteweise von Köln umworbene Moukoko sorgte wie in Darmstadt als Joker für den Schlusspunkt.La seconda semifinale di Supercoppa Italiana ha espresso il suo verdetto: l'Inter, dopo la vittoria per 3-0 contro la Lazio, affronterà il Napoli in finale. Moltissimi addetti ai ...