Sommer | «Al ritiro non ci penso | l’Inter mi piace molto Emozioni»

(Di sabato 20 gennaio 2024)ha parlato della sua carriera e di come ilsia ancora lontano. Il portiere parla anche del suo Paese, nonché delLONTANO ? Yann, intercettato dai colleghi svizzeri di Schweizer Illustrierte, ha parlato della sua Svizzera e del: «A volte gli manca la Svizzera, lì vivono la mia famiglia e tanti amici. Mi mancano le montagne, ma mi sento bene dove sono adesso. Ma un giorno ritornarci è sicuramente un’idea. Alnon ciancora. Migiocare, soprattutto adesso alcon tutte leche questo comporta. Fisicamente e mentalmente sto bene». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Yann Sommer non pensa ancora ad appendere i guantoni al chiodo. Il portiere dell'Inter e della Nazionale svizzera, intervistato dal magazine... (calciomercato)

... che curiosamente anticipò di un anno esatto il suodal calcio professionistico: l'addio del ... E vedo molto bene anche Yann".... un fenomeno che non sembra essere svanito e che sembra ora tornare d'attualità dopo le parole pronunciate dal portiere dell'Inter , Yann, daldella nazionale svizzera. Inter,: "...Parte col piede giusto l'avventura di Daniele De Rossi alla guida della Roma. I giallorossi superano la Roma nel primo match della 21esima giornata del campionato di Serie A col punteggio di ...In un'intervista a "Schweizer Illustrierte", Yann Sommer ha affrontato diversi argomenti ... Mi mancano le montagne, ma mi sento bene dove sono adesso. Ritiro Non ci penso ancora. Mi piace molto ...