Soccorso Alpino | in un anno 346 interventi e 18 persone decedute in montagna

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 gennaio 2024) Un numero diin crescita come, purtroppo, anche quello sulle: il bilancio del 2023 della VI Delegazioni Orobica delmette in luce dati preoccupanti, di un’attività molto più intensa rispetto agli ultimi due anni che ne avevano contati rispettivamente 285 e 14 morti (2022) e 259 con 22che avevano perso la vita (2021). I tecnici bergamaschi sono stati impegnati per un totale di 8.724 ore, di cui 575 svolte da medici e infermieri, per complessive 1.959 attivazioni da parte della centrale operativa. Tra le sette stazioni del Corpo Nazionalee Speleologico che operano in provincia di Bergamo, quella della Valle Brembana con 91è stata quella più sollecitata nel ...