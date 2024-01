SmackDown 19 01 2024 The 3 most dangerous letters…

(Di sabato 20 gennaio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Una settimana ormai ci separa dall’evento che darà il via alla Road To WrestleMania e non solo, stiamo parlando di Royal Rumble che si terrà il prossimo sabato. Nel mentre però ci sono ancora delle questioni irrisolte e lo show blu si appresta a proporre una puntata ricca, direi quindi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: Non si perde tempo e ad accoglierci è il General Manager Nick Aldis pronto a fare da mediatore per la firma del contratto fra AJ Styles, LA Knight, Randy Orton e Roman Reigns. I 3 sfidanti del Tribal Chief si presentano ma Reigns decide di mandare Paul Heyman che ci informa la volontà del campione di non presenziare alla firma del contratto. Aldis non ci sta e minaccia Heyman di rendere vacante il titolo, ma Heyman risponde ...

