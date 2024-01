Skicross | Deromedis si ferma ai quarti nella gara-1 di Coppa del Mondo a Nasiska | vince Howden

(Di sabato 20 gennaio 2024) Siaila corsa di Simone-1 di Nakiska, località del Canada che ospita questo fine settimana la quinta tappa del circuito dideldi sci freestyle, specialità. L’azzurro, dopo degli ottavi di finale a dir poco arrembanti si è dovuto arrendere ai, interrompendo la sua prova a meno di metà. L’avvio è super per il detentore del titolo iridato, abile a guadagnare terrenoprimissima parte di tracciato staccando completamente la concorrenza e arrivando al traguardo degli ottavi in solitaria. Un copione in parte simile a quello deidove, però, poco prima della prima curva si è ritrovato schiacciato tra due ...

Questa sera è in programma la prima gara dicon partenza alle 20.15 e la presenza di, Cazzaniga e Tomasoni.... l'Italia torna a vincere la staffetta maschile a Dobbiaco); oro mondiale nello snowboard (parallelo a squadre misto) di Ochner e March;primo iridato italiano di sempre nello. ...Miglior tempo per Simone Deromedis nel turno di qualificazione per la seconda delle due gare della tappa di Coppa del Mondo di skicross a Nakiska, in Canada. Il trentino della Val di Non, campione iri ...Si ferma ai quarti la corsa di Simone Deromedis nella gara-1 di Nakiska, località del Canada che ospita questo fine settimana la quinta tappa del circuito di Coppa del Mondo di sci freestyle, ...