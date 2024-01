Siria | raid contro un palazzo a Damasco | «È stato Israele» – Il video

(Di sabato 20 gennaio 2024) Unresidenziale ècolpito a, capitale della. A riferirlo l’agenzia di stampa statale Sana. Secondo ini probabilmente si è trattato di unisraelianoun edificio. Secondo le foto e ici sono grandi colonne di fumo nella capitalena. Nelsono morti membri dei Guardiani della Rivoluzione Islamica iraniani. Al momento non ci sono conferme della responsabilità dinell’attacco. Secondo il Syrian Network for Human Rights (Snhr), almeno quattro persone sono rimaste uccise nel. SkyNews Arabia fa sapere che tra le vittime del bombardamento c’è Akram Aj-Ajouri, leader della Jihad Islamica Palestinese (PIJ). Anche Zijad ...

Il ministro degli Esteri iracheno ha richiama to il suo rappresentante diplomatico a Teheran , Nassir Abdel Mohsen, 'per consultazioni nel contesto ... (247.libero)

C'è chi ritiene che un conflitto regionale sia già in atto (Usa contro obiettivi degli Houthi dello Yemen, attacchi iraniani nel Kurdistan iracheno, ine Pakistan e attacchi delle milizie ...