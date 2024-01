Siria | attacco di Israele a Damasco | 5 morti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 20 gennaio 2024) Roma, 20 gen – Nella mattinata di oggi le forze armate dihanno effettuato unaereo sulla capitale della. Secondo le prime ricostruzioni il raid avrebbe causata la morte di almeno cinque persone. Rischio escalation? Il conflitto trae Palestina sembra continuare a espandersi, con il rischio di innescare una escalation in tutto il Medio Oriente. Oltre a quelle di Gaza sono diverse le aree di crisi che si sono aperte negli ultimi tempi, prima fra tutte il Mar Rosso con i ribelli Houthi in Yemen che, in risposta all’invasione da parte israeliane della Striscia di Gaza e dei bombardamenti sui civili, hanno deciso di colpire le navi in transito verso il canale di Suez, con conseguente intervento anglo-americano che ha bombardato alcune basi come risposta. Senza ...