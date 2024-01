Sinner-Khachanov | chi è favorito agli Australian Open? Le quote per le scommesse

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) Jannikaffronterà Karenottavi di finale degli2024. Il tennista italiano tornerà in campo domenica 21 gennaio (non prima delle ore 06.00) per fronteggiare il temibilissimo russo. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e interessante tra il numero 4 del mondo e il numero 15 del ranking ATP. Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco sul cemento di Melbourne e proseguire la propria avventura nel primo Slam della stagione. In palio c’è la qualificazione ai quarti di finale da disputare contro il vincente del confronto tra il russo Andrey Rublev e l’o Alex de Minaur. Jannikconduce per 2-1 nei precedenti, che però sono ormai diventati datati. Nel frattempo l’azzurro è ...