Sinner-Khachanov | Australian Open | dove vederla in diretta

Leggi su europa.today

(Di sabato 20 gennaio 2024) Appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis. Domenica 21 gennaio (non prima delle ore 6) Jannikscenderà in campo negli ottavi di finale degliper affrontare il russo Karen. Jannik, numero 4 della classifica Atp, troverà dall'altra parte della rete...