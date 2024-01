“Sinner favorito insieme a Djokovic” Lorenzi fa le carte agli Australian Open E su Berrettini…

(Di sabato 20 gennaio 2024) Paolosi è sbilanciato in maniera importante suglinel corso di un’intervista rilasciata a SuperTennis. L’ex tennista non si è infatti voluto nascondere alla vigilia degli ottavi di finale: “Credo che Jannik, sia il“. Il toscano ha poi proseguito: “Mi ha colpito come nelle prime tre partite sia andato via agevolmente. Con van de Zandschulp non era una partita facile, nel secondo set l’olandese ha cercato di mettergli pressione. Cosa è cambiato? È migliorata molto la percentuale di prime di servizio nei momenti importanti, poi quando può prende la rete anche in controtempo. Contro Baez abbiamo visto abbiamo visto quanto apra di più il campo con il diritto. Prima tutto questo si vedeva a sprazzi, ora lo fa con ...

Jannik Sinner affronterà Karen Khachanov agli ottavi di finale degli Australian Open 2024. Il tennista italiano tornerà in campo domenica 21 gennaio (non prima delle ore 06.00) per fronteggiare il tem ...La seconda settimana degli Australian Open si apre con gli ottavi di finale e anche Jannik Sinner scenderà in campo.