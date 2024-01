Si dà fuoco davanti alla moglie e i figli | il bilancio tragico dopo una lite

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 20 gennaio 2024) Non sarebbe frutto di un incidente l’episodio accaduto intornomezzanotte in un alloggio del quartiere popolare di Sant’Agabio a Novara, dove un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ustionato ed è stato trasportato in condizioni molto critiche con l’elicottero al CTO di Torino. Sembra che il terribile fatto sia avvenutouna violentacon la: anche la donna e i duedella coppia, intervenuti per aiutarlo a spegnerlo, hanno riportato ustioni. Nessuno è in gravi condizioni, per loro solo accertamenti. Al momento il 50enne è intubato e in prognosi riservata con ustioni sul 30 per cento del corpo, in particolare nella parte alta. La famiglia è di origine brasiliana. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine. I soccorsi sono stati portati dai vigili del...