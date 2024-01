Show cooking a Napoli | lo chef Alessandro Parisi incontra gli studenti del Ferraioli

Leggi su ildenaro

(Di sabato 20 gennaio 2024) Giovanissimo, appena ventisettenne, eppure già citato dalla Guida Michelin, per il napoletanissimodel prestigioso Filario resort-restaurant di Lazzeno sul lago di Como, lotenuto ieri al suo vecchio istituto alberghiero, ildi, è stato un vero e proprio ritorno alle origini. A quando frequentava banchi e laboratori didattici, a quando, per darsi da fare, già cominciava a lavorare nei ristoranti del lungomare più bello del mondo. Una storia di chi ce l’ha fatta, la sua. Un modello per i giovanidelche hanno così avuto l’opportunità dirlo e di poter vivere un’esperienza professionale non da poco. Alla guida di ben tre team di ...