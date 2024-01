She Hulk 2 si farà? Arrivano le parole che nessuno si sarebbe immaginato | ora è ufficiale

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ha debuttato su Disney +, “She: Attorney at Law”, la serie che vede protagonista la cugina dello scienziato Bruce Banner, ora dopo più di un anno girano voci sull’uscita della seconda stagione. Questa serie narra delle vicende di Jennifer Walters, avvocatessa alle prime armi che a causa di un incidente entra in contatto col sangue del cugino Bruce Banner, meglio conosciuto come. Uscirà la seconda stagione di She-? (Youtube – Cityrumors.it)Grazie a questa trasfusione Jennifer ha salva la vita, ma oltre a questo riceve anche i poteri del cugino. È quindi in grado di trasformarsi in un essere fortissimo con la pelle verde, ma a differenza dell’“originale” può perfettamente mantenere inalterata la sua coscienza. La versione a fumetti di questo personaggio è stata creata nel 1980 dal leggendario Stan Lee ...

Il tortuoso cammino di She-Hulk sembra destinato a fermarsi dopo una sola stagione, anche se il personaggio potrebbe comparire in futuro in altri progetti del Marvel Cinematic Universe. A darne notizia è l'attrice Tatiana Maslay, che ha già macinato consensi con la sua performance in Orphan Black, si è integrata nell'universo Marvel interpretando la protagonista. Tatiana Maslay è convinta che She-Hulk: Attorney at Law non tornerà per una seconda stagione. Il motivo? Avrebbero terminato il budget a disposizione. È davvero finita per la serie Marvel