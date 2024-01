Sgarbi indagato per il quadro rubato a Burzio | il caso arriva anche sul New York Times | “Il governo italiano resta in silenzio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 gennaio 2024) “Italian Culture Official Investigated in Stolen Art Case“. Ovvero: “Sottosegretarioalla Culturaper undi opera d’arte rubata”. Il titolo è inequivocabile, la vicenda è ormai arcinota, la testata è la più importante del mondo. Perché a raccontare tutta la storia dell’indagine a carico di Vittorio, accusato di riciclaggio per ildi Manettinel castello di, ora è addirittura il New. In un lungo articolo, il quotidiano statunitense – punto di riferimento dei media di tutto il pianeta – ha ripercorso tutte le tappe dell’inchiesta del Fatto Quotidiano e di Report, entrambi citati: si parte dalla denuncia per furto del 2013, quando la tela venne trafugata, per ...