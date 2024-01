Sezze Non può giustificare i beni accumulati con redditi leciti | scattano confisca e sorveglianza speciale

Pubblicato il 1 Dicembre, 2023 Un giorno speciale quello odierno per tutta la comunità di Sezze e per quella di Suso in particolare. nonna Peppa , ... (dayitalianews)

Il futuro ristorante, se aprirà, farà capo alla società L3L - CO fondata dal pubblicista di(... La cosaha avuto alcun seguito o conseguenza, però aveva destato particolare curiosità per la ......Carabinieri hanno permesso di trarre in arresto un cittadino tunisino classe 94 residente a, ... un'attività commerciale per la commercializzazione di borse in plastica in materiale...La sorveglianza speciale, a cui i carabinieri del Nucleo investigativo hanno dato esecuzione a Sezze, obbligherà inoltre il 55enne, per i prossimi tre anni, a non allontanarsi dal comune di residenza ...SEZZE – I Carabinieri di Sezze e i colleghi del del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Latina, hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca e a un decreto applicazione della misura dell ...