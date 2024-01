Serie B 2023 24 - Diretta DAZN 21a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

(Di sabato 20 gennaio 2024) Anche laBKT è su! Sia instreaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.Venerdì 19 gennaio 2024, il calcio scende in campo con la 21ªdiB, offrendo uno spettacolare anticipo al "Luigi Ferraris" tra la Sampdoria di Andrea Pirlo e il capolista Parma. La telecronaca di questo entusiasmante scontro è affidata a Ricky Buscaglia. L'atmosfera che circonda questa sfida richiama i fasti dellaA, specialmente considerando l'ultimo incontro nel maggio 2021, quando i blucerchiati prevalsero con un netto 3-0.Il sabato 20 gennaio 2024, alle 14:00, è previsto l'appuntamento con "ZonaB," condotto da Alessandro Iori, che promette una copertura completa da tutti i campi della ...

Alle 14:00 di sabato 20 gennaio Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match Lecce - Juventus , valido per la ventunesima giornata di/2024. Al mattino è in programma l'allenamento di rifinitura. Poi le parole alla stampa. L'allenatore bianconero incontrerà i giornalisti nella sala dell'Allianz Stadium. Diretta...Serie A femminile 2023/24, 13ª giornata impegnativa per le prime due della classe sulla carta. Ma non solo anche la Viola che gioca in casa deve mettere tutta l'attenzione in un match dall'esito non ...Spiccano Saluzzo-Pro Dronero in Eccellenza, Pedona-Saviglianese in Promozione e Atletico Racconigi-Sant'Albano in Prima Tutto pronto per un altro weekend pieno di appuntamenti da non perdere per le ...