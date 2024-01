Sergio Mattarella a Bari il 29 gennaio L' annuncio di Antonio Decaro

Se qualcuno avesse ancora avuto dei dubbi, l’incontro in Quirinale li ha fugati: Bill Gates è un Capo di Stato . Il filantropo è – tramite la Bill ... (ilgiornaleditalia)

Giorgia Meloni e Sergio Mattarella incontrano Bill Gates , per dei colloqui approfonditi sul tema dell'Intelligenza Artificiale. Il primo incontro ... (247.libero)

Sergio Mattarella , in una lettera inviata ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e alla presidente del Consiglioi ... (247.libero)

L’ottimismo prudente di Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno : l’Italia ha ancora carte da giocare

Il 2024 è stato salutato come sempre un po’ dovunque con botti e luminarie, non solo quelli tradizionali, ma anche quelli non specifici provenienti ... (ildenaro)