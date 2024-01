Sergio Lepri | a due anni dalla morte ricordo le sue lezioni di giornalismo e di vita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il 20 gennaio 2022, a 102, moriva, direttore dell’agenzia di stampa Ansa (Agenzia Nazionale Stampa Associata, la prima a nascere in Italia, nel 1945). Uso volutamente il termine ‘moriva’ perché mi permetto di pensare chelo avrebbe preferito rispetto a metafore mielose come «se n’è andato», spesso peggiorate da condimenti tipo «in punta di piedi» oppure «ci ha lasciati» o «è mancato all’affetto dei suoi cari’…» locuzioni più adatte a un necrologio che a un articolo di giornale. Al corso preparatorio per l’esame di idoneità professionale dei giornalisti, a Urbino, a metàOttanta,raccomandava a noi futuribili redattori di non usare nei resoconti di cronaca termini che la gente non utilizza nellaquotidiana. ...