Serenella Bettin | il Nord Est molla gli autobus elettrici

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 gennaio 2024) Sottopassi da rifare, batterie che si scaricano, freni che non funzionano, bus in fiamme, sterzi che si bloccano, bus troppo larghi e strade troppo strette. E, alla fine, città paralizzate. Eccola, la follia green che fa i conti con la realtà, e che ci riporta con i piedi per terra. Iniziamo la carrellata con una notizia che viene dall'estero. Oslo, Norvegia: i bussi fermano per il grande freddo. Qui, entro la fine di quest'anno si punta a raggiungere il nobile traguardo di emissioni zero su tutto il trasporto pubblico. E invece la capitale si ritrova paralizzata perché i mezzi in questione, 130 per l'esattezza, non reggono alle gelide temperature invernali. Addirittura alcuni mezzi nemmeno partono, le batterie non ce la fanno. Peraltro, i modernissimi busnuovi di zecca andrebbero forniti di decrepiti bruciatori a gasolio per ...