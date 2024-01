Sensi | il Leicester chiede il tesseramento Quasi fatta – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 gennaio 2024) Stefanodiventerà molto presto un nuovo giocatore del. Accordo già trovato da tempo con l’Inter, operazione sbloccata e spiegata su Sky Sport da Gianluca Di Marzio.– Stefanosta per diventare un nuovo giocatore del. Accordo con l’Inter per due milioni di euro legati alle presenze e alla promozione del club in Premier League. Ilha sbloccato l’operazione grazie al ritorno di Cesare Casadei al Chelsea, che non ha fatto benissimo in Championship. Il club inglese ha chiesto ufficialmente ildel giocatore dell’Inter, è ormai. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...