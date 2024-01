Segno zodiacale Acquario | identikit semiserio

La Luna transita nel vostro spazioed è di buon auspicio anche se ci sono molte questioni ... Paolo Fox, previsioniperdel 20 gennaio - Capricorno, Acquario, Pesci Capricorno " ...Gemelli " La Luna nel vostrovi rende più razionali e obiettivi. È un buon momento per risolvere problemi o per prendere decisioni difficili. In amore, c'è un po' di distanza, ma è ...Il 20 gennaio alle ore ore 15:08 italiane inizia il segno del Capricorno. Ecco a voi i pregi, i difetti, le parole chiave e i desideri nascosti di questo segno secondo Antonio Capitani ...Consulta l'oroscopo Ariete a cura di Paolo Fox di oggi, 20 gennaio: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...