Se l’egemonia di destra è appropriarsi del patrimonio di sinistra

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 20 gennaio 2024) Al direttore - Non è tanto il discorso di Milei a Davos (che è un medley ben congegnato dei classici della cultura liberale), ma il fatto che in Italia un leader che esalta la libertà sia ancora oggi raccontato come “un leader dell’estrema” (Repubblica e un po’ tutti). E si può scrivere, leggere, dire, sentire in giro una cosa del genere – una cosa che starebbe bene tra le pagine del mondo al contrario di Vannacci – perché qui, ancora oggi, non esiste uno straccio di cultura liberale. Non si ha idea di cosa sia. Non si incontrano pensatori liberali quasi mai, né a scuola né all’università. Nessuno vi parlerà di Freedman, von Hayek, Mises, Rand, Nozick, Scumpeter, Isaiah Berlin, Sergio Ricossa, mentre sarete tramortiti a colpi di Pasolini, Foucault, Butler, Edward Said, decostruttori vari della subalternità e fanatici di ogni tipo, che hanno tutti in comune una ...