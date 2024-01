Se la burocrazia frena i nuovi antitumorali

Leggi su panorama

(Di sabato 20 gennaio 2024) Quasi un anno e mezzo. È il tempo di approvazione dei presidi sanitari di ultima generazione a causa delle lungaggini tra Agenzia italiana del farmaco e Regioni, dopo l’assenso rilasciato dall’Europa. E questo genera, oltre a pericolosi rischi per i pazienti, anche un aggravio di costi per i bilanci della Sanità pubblica. I farmaci innovativi sono un pilastro delle terapie oncologiche. L’Italia ha fatto importanti passi avanti nella cura dei tumori e oggi, per alcune tipologie, è aumentata la possibilità di guarire o di tenere sotto controllo la malattia con trattamenti che danno risultati soddisfacenti e consentono un’aspettativa di vita ben più lunga di quanto non accadesse in passato. In mezzo secolo, per esempio, la sopravvivenza per le donne con diagnosi di cancro al seno è passata dal 30 al 90 per cento. La ricerca è fondamentale. L’evoluzione e la diffusione delle terapie ...