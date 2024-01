Scuola | ecco gli aumenti | 124 euro medi mensili agli insegnanti

Tutte le news Firmato, dopo oltre un anno di trattativa, il rinnovo del contratto Scuola 2019-2021 per un milione e 200mila tra docenti e personale ... (sbircialanotizia)

Concorsi scuola 2024 - verso la prova scritta : 14mila posti in più (ecco dove) - cambiano alcune aggregazioni territoriali - si formano le commissioni. Le novità della settimana

Concorsi scuola 2024: ecco tutte le novità della settimana appena trascorsa. Il Ministero è al lavoro per garantire la procedura in tempi rapidi per ... (orizzontescuola)