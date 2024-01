Scontro frontale tra due auto | una andava contromano | morti due 19enni a Cagliari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 gennaio 2024)tra duenella notte tra venerdì e sabato a. Una Peugeot ha imboccato la stradae si è schiantata contro una Maserati intorno alle 3.30 in via Vesalio. Alla guida Thomas Frau, morto sul colpo, accanto a lui Federico Cubeddu, deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate. In gravi condizioni il terzo passeggero, ferito ma in modo meno grave anche il conducente della Maserati, 44 anni. Le due vittime avevano entrambe 19 anni e, a quanto risulta, entrambi vivevano a Quartu Sant’Elena, nell’immediato hinterland di. I feriti sono stati ricoverati al Policlinico di Monserrato e all’ospedale Brotzu di. Per il 44enne la prognosi è di 30 giorni. I vigili del fuoco hanno dovuto operare per alcune ore per estrarre ...