Scontro frontale a Cagliari | le vittime sono due 19enni

(Di sabato 20 gennaio 2024)due giovani di 19 anni ledell’incidente di questa mattina, alle 3.30, a: Thomas Frau e Federico Cubeddu, entrambi di Quartu Sant'Elena. Nellotra una Peugeot 207, che procedeva in contromano, e un suv Maserati è rimasto ferito anche un altro amico, ricoverato al Policlinico di Monserrato ma non in gravi condizioni. Ferito anche il conducente 44enne della Maserati:...

L'auto con tre giovani a bordo viaggiava contromano. Morto sul colpo il conducente ventenne, l'altro ragazzo è morto successivamente in ospedale. Il terzo giovane è rimasto ferito non gravemente. Due persone sono morte in uno scontro frontale nella notte in via Vesalio a Cagliari. A schiantarsi sono state una Peugeot 207 e una Maserati, ma ad avere la peggio sono stati i due passeggeri della ... Incidente stradale mortale a Cagliari durante la scorsa notte, verso le 3:30: due auto si sono scontrate frontalmente e nell'impatto una persona è deceduta e tre sono rimaste ferite ...