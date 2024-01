Scontri al corteo contro la presenza di Israele a Fiera Vicenza

Leggi su agi

(Di sabato 20 gennaio 2024) AGI -in tarda mattinata atra un gruppo di manifestanti appartenenti ai centri sociali e le forze dell'ordine in occasione dell'apertura dellaOro'. In particolare i manifestanti protestano per lanelladel padiglione di. I disordini sono avvenuti quando un gruppo di manifestanti ha tentato di cambiare il percorso delper raggiungere il centro fieristico di. In testa ali manifestanti con cartelli con su scritto "Stop global war" e "Free paletsine". Gli agenti hanno compiuto una carica di alleggerimento con l'uso anche degli idranti. Il sindaco: "Nessuna giustificazione" "Non esiste giustificazione alcuna per le scene di guerriglia che ...