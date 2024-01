Sci di fondo | Frida Karlsson vince la 20 km tc mass start di Oberhof Caterina Ganz 17ma in Coppa del Mondo

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ancora una vittoria svedese ad, in Germania, nella tappa delladel2023-2024 di sci di: la 20 km tcfemminile, infatti, premia, seconda ieri nella sprint, che batte la padrona di casa tedesca Katharina Hennig, seconda, e la finlandese Kerttu Niskanen, terza. In casa Italia la migliore è, proprio davanti ad Anna Comarella, 18ma, ma va a punti anche Martina Di Centa, 40ma. Al contrario di quanto accaduto nella gara maschile, la prova femminile vede subito andar via, dal gruppone di 52 atlete al via, un drappello composto da 15 unità, nel quale non compaiono le azzurre, costrette purtroppo sin da subito ad inseguire. Il gruppo delle ...

Classifica Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 1 Amundsen Harald Oestberg NOR 1456 2 VALNES Erik NOR 1227 3 GOLBERG Paal NOR 1063 4 KLAEBO Johannes ... (oasport)

Ottimo risultato per il campione valdostano delle Fiamme Oro, dominio norvegese ROMA - Ottimo quinto posto per Federico Pellegrino nella 20 km in ... (ilgiornaleditalia)

FOLGARIA . Dopo aver recuperato l'anno scorso una manifestazione che in passato aveva scritto pagine importanti dellodinazionale, il Team Futura tornerà a riproporre anche nel 2024 l'appuntamento con la Millegrobbe Ski Marathon , forte dell'importante supporto garantito dall' Azienda per il turismo Alpe ...Marta Bassino, conche parevano del tutto inadatti algelato, ha poi incassato un ritardo addirittura di 8 secondi e 21 centesimi finendo inesorabilmente nelle retrovie. Sofia Goggia ha ...JAKUSZYCE (POL) – Rientro ottimo per Aksel Artusi in Fesa Cup (Coppa Europa) a Jakuszyce in Polonia. Pista bellissima in un centro per lo sci veramente all’avanguardia. Clima molto freddo ma il ...Le previsioni per questo fine settimana dicono che tornerà la neve, anche a quote basse, sulle Alpi e sugli Appennini. Complice l’arrivo di aria fredda dalla Russia e l’abbassamento delle temperature, ...