Sci di fondo | Federico Pellegrino 5° a Oberhof dietro i norvegesi Fantastica top10 per Elia Barp!

(Di sabato 20 gennaio 2024) Attori in gran parte diversi, ma identico risultato: la 20 km tc mass start maschile della tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di, andata in scena ad, in Germania, così come la sprint tc di ieri, registra il poker norvegese, ed a vincere è ancora Erik Valnes, primo davanti ai connazionali Martin Loewstroem Nyenget, secondo, Paal Golberg, terzo, e Mattis Stenshagen, quarto. Il primo dei non, quinto, ma va sottolineato anche l’ottimo decimo posto diBarp. A punti tutti gli altri azzurri in gara, ovvero Dietmar Noeckler, 28°, Simone Daprà, 30°, Giandomenico Salvadori, 42°, e Davide Graz, 48°. Ritmo blando e la selezione arriva da, con il plotone di 70 atleti al via che si sfoltisce pian piano. Pur senza ...