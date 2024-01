Sci di fondo | 20 km mass start femminile Oberhof 2024 | successo per Karlsson davanti a Hennig e Niskanen

(Di sabato 20 gennaio 2024) Altroper la Svezia a. Dopo la tripletta di ieri nella sprint a tecnica classica, Fridavince la20 km valida per la Coppa del Mondo 2023/24di sci di. La svedese, seconda posizionata nella sprint, mette in fila la tedesca Katharinae la finlandese Kerttua completare il podio. Quarto posto per l’altra tedesca Carlalla vincitrice di ieri Svahn. Chiude sesta la leader della classifica generale Jessica Diggins. Buona prova per i colori azzurri, con Caterina Ganz migliore classificata in 17esima posizione,ad Anna Comarella. Più indietro la figlia d’arte Martina Di Centa, 40esima. SportFace.

Classifica Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 1 Amundsen Harald Oestberg NOR 1456 2 VALNES Erik NOR 1227 3 GOLBERG Paal NOR 1063 4 KLAEBO Johannes ... (oasport)

Ottimo risultato per il campione valdostano delle Fiamme Oro, dominio norvegese ROMA - Ottimo quinto posto per Federico Pellegrino nella 20 km in ... (ilgiornaleditalia)

FOLGARIA . Dopo aver recuperato l'anno scorso una manifestazione che in passato aveva scritto pagine importanti dellodinazionale, il Team Futura tornerà a riproporre anche nel 2024 l'appuntamento con la Millegrobbe Ski Marathon , forte dell'importante supporto garantito dall' Azienda per il turismo Alpe ...Marta Bassino, conche parevano del tutto inadatti algelato, ha poi incassato un ritardo addirittura di 8 secondi e 21 centesimi finendo inesorabilmente nelle retrovie. Sofia Goggia ha ...JAKUSZYCE (POL) – Rientro ottimo per Aksel Artusi in Fesa Cup (Coppa Europa) a Jakuszyce in Polonia. Pista bellissima in un centro per lo sci veramente all’avanguardia. Clima molto freddo ma il ...Le previsioni per questo fine settimana dicono che tornerà la neve, anche a quote basse, sulle Alpi e sugli Appennini. Complice l’arrivo di aria fredda dalla Russia e l’abbassamento delle temperature, ...