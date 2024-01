Sci alpino | startlist slalom Jasna 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) Domenica 21 gennaio andrà in scena lofemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci. Si conclude il weekend in Slovacchia: dopo l’appuntamento in gigante, le atlete si sfideranno tra i rapid gates. Purtroppo non si consumerà un nuovo duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova: la slovacca si è infatti infortunata tra le porte larghe e così la statunitense non ha più rivali accreditate nella lotta per il successo e per la Sfera di Cristallo di specialità. Tra le altre pretendenti al podio spiccano in particolar modo la tedesca Lena Duerr, le svedesi Sara Hector e Anna Swenn Larsson, la svizzera Michelle Gisin, la croata Leona Popovic, l’austriaca Katharina Liensberger e la statunitense Paula Moltzan. Lein gara proveranno a qualificarsi per la seconda ...