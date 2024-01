Sci alpino | start list slalom femminile Jasna 2024 | italiane in gara e pettorali di partenza

Gara stellare di Sara Hector, che sbaraglia la concorrenza e vince con un distacco abissale lo slalom gigante di Jasna 2024 , valido per la Coppa del Mondo femminile di. La svedese ha fatto segnare il crono di 2'17 80, staccando addirittura di 1.52 la leader della classifica generale Mikaela Shiffrin , seconda classificata. Completa il podio la ...Previste più discipline:nordico, biathlon,alpinismo, pattinaggio, short track, pattinaggio artistico, curling, hockey e snow run, le gare si svolgevano tra Lombardia (Valtellina,...VIDEO SCI ALPINO MASCHILE - SCI ALPINO - Solo una grossa botta e uno spavento per Pietro Zazzi, che perde il controllo dopo il salto dell'Hausberg centrando una porta. Caduta spettacolare che per ...Domenica 21 gennaio andrà in scena lo slalom femminile di Jasna, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Si conclude il weekend in Slovacchia: dopo l'appuntamento in gigante, le a ...