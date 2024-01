Sci alpino | si rinnova la sfida tra le porte larghe a Jasna Brignone difende il pettorale rosso dall’attacco di Gut

(Di sabato 20 gennaio 2024) Dopo tre anni la Coppa del Mondo di scifemminile torna a fare tappa a(Slovacchia), a casa di Petra Vlhova. Il weekend, dedicato interamente alle discipline tecniche, offre come primo appuntamento la settima gara tra lestagionale sulle undici previste. Prima manche che scatterà alle 9.30, mentre si farà ancora più sul serio con la seconda e decisiva parte di gara a partire dalle 13.00. Federicavuole riscattare la delusione della tre giorni di velocità sulle nevi austriache ad Altenmarkt, dove non è riuscita ad avvicinarsi quanto avrebbe voluto a Mikaela Shiffrin in generale, ributtandosi nel suo amato gigante, la sua disciplina prediletta. L’azzurra tra lein questa stagione sta raccogliendo tantissimo, solo una volta ...

La start list del gigante femminile di Jasna 2024, appuntamento di specialità che inaugura questo weekend della Coppa del Mondo di: ecco allora di seguito le italiane in gara e i pettorali di partenza. Si parte subito con Federica Brignone, seguita da Gut - Behrami ed Hector. Spazio poi a due big come Mikaela Shiffrin. Oggi, sabato 20 gennaio, giornata ricchissima per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Le ragazze iniziano il loro weekend dedicato alle discipline tecniche in quel di Jasna (Slovacchia) con un ...