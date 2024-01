Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | classifica generale aggiornata dopo gigante Jasna

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ladelladeldi scilo slalomdi. Successo netto di Sara Hector che si porta in quinta posizione scavalcando momentaneamente Sofia Goggia. Scivola in quarta posizione Federica Brignone, superata da Lara Gut. In vetta scappa via Shiffrin, che ha le mani sulladi cristallo anche in virtù dell’infortunio di Petra Vlhova. Di seguito ecco laMikaela Shiffrin USA 1109 Petra Vlhova SVK 802 Lara Gut-Behrami SUI 789 Federica Brignone ITA 787 Sara Hector SWE 618 Sofia Goggia ITA 582 Michelle Gisin ...

Gara stellare di Sara Hector, che sbaraglia la concorrenza e vince con un distacco abissale lo slalom gigante di Jasna 2024 , valido per la Coppa del Mondo femminile di. La svedese ha fatto segnare il crono di 2'17 80, staccando addirittura di 1.52 la leader della classifica generale Mikaela Shiffrin , seconda classificata. Completa il podio la ...La classifica generale di Coppa del Mondo dimaschile 2023/2024 aggiornata dopo la discesa libera di sabato a Kitzbuehel. Quarta vittoria stagionale per Cyprien Sarrazin, che fa il bis in Austria ed è sempre più secondo dietro a ...SCI ALPINO - Giornata di grazia per Sara Hector: domina il gigante di Jasna e torna al successo dopo quasi due anni, miglior tempo anche nella seconda manche do ...Una buona prova per Mattia Casse. L'azzurro ha centrato provvisoriamente un piazzamento in top 10 nella fascinosa discesa di Kitzbuehel, gara valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, ris ...