Sci Alpinismo | Alba De Silvestro seconda nella prova individuale di Coppa del Mondo ad Arinsal-La Massana Eydallin quinto nella gara maschile

Va in archivio con un bilancio complessivo di otto med agli e per l’Italia la giornata inaugurale dei Campionati Europei 2024 di sci alpinismo , in ... (oasport)

La seconda giornata degli Europei di Sci alpinismo di Flaine si conclude con un’altra medaglia per l’Italia. In questo mercoledì dedicato ... (oasport)

Andati in archivio gli Europei 2024 di sci alpinismo , che si sono svolti per la giornata odierna nella magnifica cornice di Chamonix (Francia). ... (oasport)

Lo stesso attivista, infatti, sostiene che le stazioni sciistiche dovrebbero riservare i terreni incontaminati rimasti per attività a basso impatto come le ciaspolate o lo, invece di ...Se si considera l'attività coinvolta, prevale l'escursionismo, con 141 persone soccorse (8,2% del totale), 39 alpinisti, 32 cercatori di funghi, 31 mountain - bike, 20d'e 16fuori ...Secondo posto per Alba De Silvestro nella prova individuale che ha aperto la tappa di Coppa del Mondo di Arinsal - La Massana, ad Andorra. Dopo le due ...Con le nevicate sempre più rare a causa della crisi del clima, gli impianti in tutta Europa diversificano sempre di più le loro attività alla ricerca di fonti di reddito alternativi ...