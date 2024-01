Schlein | “Il governo Meloni smantella la sanità | noi diciamo no”

(Di sabato 20 gennaio 2024) ROMA – “Abbiamo iniziato un viaggio tra operatori e operatrici della, unache ilstando”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, a margine di un’iniziativa del partito sull’immigrazione. “Noino al modelloin cui si può curare solo chi ha i soldi per saltare le liste di attesa”, ha aggiunto la leader Dem. E infine: “Facciamo questo viaggio per raccogliere le difficoltà di chi lavora nellapubblica e continuare a proporre le soluzioni concrete come abbiamo fatto sulla manovra insieme alle altre opposizioni”, ha concluso. L'articolo L'Opinionista.

La dirigenza del Pd è riunita a Gubbio, in un seminario che serve a gettare le basi per il 2024 e per gli appuntamenti elettorali che aspettano il ... (247.libero)

... una sanità pubblica che ilMeloni sta smantellando. Diciamo no al modello di Giorgia ... insieme alle altre opposizioni" lo ha detto la segretaria del Pd Elly, entrando al convegno "...'L'ipocrisia del Pd della: basta armi a Israele. Ma vorrei chiedere ai dirigenti della sinistra riuniti nel lussuoso ... Lo hanno ribadito in una lettera alil presidente e i ...(LaPresse) “Il governo Meloni sta smantellando la sanità pubblica”. Lo ha affermato Elly Schlein entrando presso la sede del PD dove era in corso la conferenza “Prima le persone: immigrazione, diritti ...Roma, 20 gen. (Adnkronos) - “A chi da consigli alla segretaria chiedo, invece di dare consigli, di impegnarsi in prima persona per aiutare il Pd a crescere perche questa campagna elettorale che ci asp ...