Scatenato | arriva pure Popovic | campionato stravolto? Chi fa il grande colpo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tante chiacchiere, ma poca sostanza. Si può riassumere così la sessione di “riparazione” del calciomercato, con il Napoli che è l'unica big veramente attiva. Dopo aver ufficializzato l'ingaggio di Junior Traoré e Ciryl Ngonge, già partiti alla volta di Riad per mettersi a disposizione di Mazzarri in vista della finale di Supercoppa, gli azzurri stanno cercando di piazzare unin difesa. Nelle ultime ore è spuntato con insistenza il nome di Oumar Solet (23 anni): il Salisburgo sarebbe disposto a cederlo per una quindicina di milioni, ma il Napoli non è convinto a causa degli infortuni che in questa stagione gli hanno già fatto saltare 13 partite. Intanto i partenopei si sono aggiudicati la corsa a Matija(18), che firmerà un contratto di cinque anni e poi verrà girato in prestito al Frosinone. A breve dovrebbe raggiungerlo anche Alessio ...